Marathon : la Kényane Ruth Chepngetich pulvérise le record du monde à Chicago et devient la première femme à passer sous les 2h10

Le record de Tigist Assefa n'aura tenu qu'un tout petit plus d'un an. Le temps de l'Ethiopienne (2h11'53" à Berlin) a été effacé des tablettes par la Kényane Ruth Chepngetich, dimanche 13 octobre, lors du marathon de Chicago. En s'imposant en 2h09'57", l'athlète de 30 ans est tout simplement devenue la première femme à passer sous la barre des 2h10, là où le regretté Kelvin Kiptum avait établi la meilleure marque masculine de l'histoire il y a un an (2h00'35").

Ruth Chepngetich, you are the Women’s World Record Holder! pic.twitter.com/bkwlfamrvN — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2024

"Je dédie ce record à Kelvin (Kiptum), lui aussi avait battu un record du monde ici et il aurait pu encore en battre un, a réagi Chepngetich après l'arrivée. Je suis très fière de moi. J'avais ce record du monde en tête, c'était mon rêve, et aujourd'hui tout était parfait : la météo, et ma préparation". L'exploit de la Kényane est hors norme. Elle a couru toute la course sur un rythme jamais approché par les femmes. Au 10e kilomètre, elle était sur les bases de 2h07'30", avant de fléchir très légèrement l'allure.

Championne du monde du marathon 2019, elle avait déjà remporté deux fois le marathon de Chicago, en 2021 et 2022. Avant dimanche, son record personnel sur la distance était de 2h14'18".