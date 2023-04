Marathon de Paris : Charly Bancarel, 93 ans, a terminé la course en héros

Charly Bancarel, 93 ans, doyen du Marathon de Paris, l'a bouclé dimanche 2 avril, en 7 heures et 22 minutes. Un exploit qui l'a ému aux larmes.

Charly Bancarel, 93 ans, a été le héros du Marathon de Paris, dimanche 2 avril. C’était de doyen des 52 000 participants à la course. Star de la course à sa façon, il fait oublier le chronomètre et le poids des années. Cet ancien chauffeur de car s’est mis à la course sur le tard, à 55 ans. Il a couru son premier marathon à 70 ans, et en a couru dix depuis.

"J’ai les larmes aux yeux"

Il traverse le temps au pas de course. "Il faut toujours continuer, parce qu’on ne s’arrête pas quand on vieillit, mais on vieillit si on s’arrête", déclare-t-il. Quand il ne court pas sur les monts du Cantal, il s’entraîne dans une petite pièce aménagée chez lui. Sa première fan, c’est Denise, sa femme. Elle a toujours un œil sur son champion. Après plus de sept heures d’effort dans Paris, Charly est arrivé le cœur serré. "C’est magnifique, j’ai les larmes aux yeux avec tous ceux qui m’encouragent, qui m’applaudissent", a-t-il déclaré.