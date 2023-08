Pour la deuxième journée à Budapest, dimanche, les trois coureurs tricolores engagés lors des séries du 110 mètres haies se sont qualifiés pour les demi-finales des Mondiaux d'athlétisme.

Les trois Français engagés sur 110 mètres haies, Sasha Zhoya, Wilhem Belocian et Just Kwaou-Mathey, ont franchi le cap des séries, dimanche 20 août, aux Championnats du monde d'athlétisme de Budapest. En 13''31 (0,5 m/s de vent), Belocian a gagné sa course et s'est montré le plus convaincant. Zhoya a pris la troisième place de sa série en 13''35 (-0,3 m/s), alors que Kwaou-Mathey a été repêché au temps, après avoir terminé cinquième de la dernière série (13''42, -0,9 m/s).

Le double champion du monde américain Grant Holloway a réussi le meilleur chrono (13''18, -0,6 m/s). Le Jamaïcain Rasheed Broadbell, meilleur performeur mondial de la saison en 12''94, a chuté. Les demies et la finale du 110 mètres haies sont programmées lundi 21 août en soirée (21h40).