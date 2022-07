Les trois hurdlers tricolores Sasha Zhoya, Pascal Martinot-Lagarde et Just Kwaou-Mathey ont tous décroché leur place pour les demi-finales du 110m haies, samedi à Eugene.

Pas de fausse note pour les Français dans les séries du 110m haies. Les trois représentants hexagonaux, Sasha Zhoya, Pascal Martinot-Lagarde et Just Kwaou-Mathey ont réussi leur mission en se qualifiant pour les demi-finales. Mais tout ne fut pas simple, loin de là. Le grand espoir Sasha Zhoya est même passé proche de la chute et de la désillusion. L'athlète de 20 ans a finalement assuré l'essentiel en terminant troisième de la troisième série (13"48), en dépit de cette grosse frayeur sur la huitième haie.

Zhoya n'est pas le seul à avoir buté sur les obstacles dans sa série. Daniel Roberts, champion des Etats-Unis, n'a pas pu éviter la chute alors qu'il était confortablement en tête. "Le 110 mètres haies, ça peut être très chaud, résumait Zhoya au micro de France Télévisions après sa course. Tu peux toucher une haie, tu peux tomber. Cela m'est presque arrivé, j'ai perdu beaucoup d'équilibre sur la même haie que Roberts."

Outsider à la médaille, lui qui figure parmi les plus belles promesses de l'athlétisme international, Sasha Zhoya était loin d'être satisfait de sa prestation. "Ce n'était pas la course parfaite, j'ai eu pas mal de soucis cette semaine. Mais je suis content d'être passé en demi-finales." Le champion du monde et recordman du monde juniors du 110 mètres haies sait qu'il peut et qu'il devra faire mieux – il a couru à plus de trois dixièmes de sa meilleure performance de la saison – dans la suite de la compétition.

Martinot-Lagarde a " un peu déconné", Kwaou-Mathey a assuré

Pas les mêmes causes, mais presque les mêmes conséquences pour Pascal Martinot-Lagarde. Le médaillé de bronze des Mondiafinir avec le meilleur chrono des qualifiés au temps (13"49). "À l’échauffement, je savais que ça ne répondait pas comme je voulais, je n’ai pas réussi à me mettre dedans", a-t-il expliqué à France Télévisions.

"PML" refuse toutefois de s'alarmer, à l'expérience. "Je sais que je suis quelqu'un capable d'augmenter son jeu à chaque tour. A chaque fois, je fais des séries correctes, des demi-finales plus rapides et en finale je donne tout. Là, je ne vais pas vous cacher que j'ai un peu déconné. 13"49, ce n'est pas fou-fou pour une série."

Le dernier représentant français, Just Kwaou-Mathey, 22 ans, n'a pas tremblé en signant un très correct 13"32, pour terminer troisième de sa série. Le meilleur temps des séries est l'oeuvre de l'Américain Grant Holloway (13"14), très sérieux prétendant à l'or. Le champion olympique de Tokyo, le Jamaïcain Hansle Parchment, également auteur de la meilleure performance mondiale de la saison, s'est lui aussi qualifié avec sérieux (13"17).