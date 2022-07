Le Français de 27 ans a réalisé la 6e meilleure marque des qualifications, dans la nuit de jeudi à vendredi. Enzo Hodebar et Benjamin Compaoré sont en revanche éliminés.

Un Français sur trois. Seul Jean-Marc Pontvianne, le cadet des trois triple sauteurs tricolores engagés, est sorti des qualifications du triple saut aux championnats du monde d'Eugene (Etats-Unis). Dans la nuit de jeudi 21 à vendredi 22 juillet, le Français de 27 ans a composté son ticket pour la finale avec un bond à 16,95 m. Il a réalisé la sixième meilleure performance des qualifications. En finale, programmée dimanche 24 juillet à 3 heures (heure de Paris), Jean-Marc Pontvianne est conscient qu'il devra battre son record personnel (17,17 m) pour espérer accrocher une place d'honneur.

Les deux autres Français engagés, Enzo Hodebar, âgé de 23 ans, et son entraîneur et adversaire Benjamin Compaoré, 34 ans, n'ont pas réussi à atteindre le top 12. Le premier a sauté à 16,64 m, le second à 16,03 m, un bond très décevant loin de ses 17,06 m de cette saison.

En revanche, le jeune triple sauteur a échoué à seulement 4 centimètres du dernier ticket pour la finale, de quoi nourrir des espoirs pour les prochaines compétitions.