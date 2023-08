Reportage Mondiaux d'athlétisme : après avoir enflammé le stade lors de sa finale, l'Italien Gianmarco Tamberi refait le show lors de la cérémonie des médailles

Les supporters italiens ont pu acclamer leur compatriote Gianmarco Tamberi, sacré sur le saut en hauteur, lors de la cérémonie des médailles organisée mercredi, au pied du stade, dans un cadre intimiste et festif. Il s'agit là d'une nouveauté instaurée par les organisateurs cette année.

"Vos médaillés arrivent dans quelques minutes." Le speaker des cérémonies des médailles, aux championnats du monde de Budapest, commence à échauffer les voix des spectateurs, qui arrivent petit à petit devant la scène, une demi-heure avant le début des festivités, mercredi 23 août. Dans quelques instants, les médaillés du lancer de disque féminin, du 3000 mètres steeple masculin et du saut en hauteur hommes, dont les épreuves se sont déroulées la veille, vont recevoir leur médaille sur une scène située au pied du stade national d'athlétisme.

Pour la première fois aux championnats du monde – une pareille installation avait déjà eu lieu à Munich en 2022 pour les championnats d'Europe – la remise des médailles ne s'effectue pas dans le stade mais à l'extérieur. "World Athletics a pensé que cette innovation était un moyen de rapprocher les athlètes des fans, et les fans des athlètes, pour l'un des moments les plus importants de leur vie", a justifié les organisateurs. Si les médaillés peuvent poser avec leur récompense sur la piste à l'issue de leur épreuve, ils doivent encore patienter jusqu'au lendemain pour monter sur le podium et la conserver.

Chaque début de soirée, plusieurs centaines de personnes affluent de chaque côté de la scène, et essaient de dénicher la meilleure vue. Au cours d'une mise en scène bien rodée, où s'enchaînent cérémonie protocolaire et un spectacle de danse et de musique de groupes locaux, les médaillés s'avancent et reçoivent tour à tour leur breloque. Des minutes fortes en émotions aussi bien pour le public que pour les athlètes, tant la proximité entre les deux est importante.

"C’était la plus belle soirée de ma vie"

Arrivées plus de quarante-cinq minutes avant le début de la cérémonie, Martina et Anna, deux sœurs italiennes, venues du sud du pays pour toute la semaine du championnat, patientent, tout sourire, dans les premiers rangs. Elles attendent le champion du monde du saut en hauteur, Gianmarco Tamberi, première médaille d'or italienne de ces Mondiaux. Elles veulent "le voir de près". Grâce à cette proximité, même les détails des médailles sont visibles.

Martina et Anna, deux sœurs italiennes, sont arrivées en avance à la cérémonie des médailles pour être certaines d'être au plus près du champion du monde du saut en hauteur, l'Italien Gianmarco Tamberi, pendant la remise des médailles, le 23 août 2023. (APOLLINE MERLE / FRANCEINFO SPORT)

Pour leur première fois aux championnats du monde, elles savourent ce moment unique. "Nous étions au stade hier pour Tamberi, c’était merveilleux. C’était la plus belle soirée de ma vie", témoigne Martina encore surexcitée à l'évocation de cette soirée. "Nous espérions tellement qu'il remporte la médaille d'or... Et il l'a fait."

Juste devant elles, Giovanni, David, Cara et Laura patientent eux aussi. "C'est un rêve. C'était l'une des meilleures nuits de notre vie. Nous étions beaucoup d'Italiens ici pour le soutenir. Et il sait que nous sommes là pour lui", confirme Laura, la voix fatiguée. Avec ses amis mardi soir, elle avait pris place dans le groupe formé en bas des tribunes, qui a encouragé avec vigueur son athlète national. "C'est notre première médaille d'or, enfin. Elle est merveilleuse", ajoute-t-elle, ne pouvant s'arrêter de sourire.

Giovanni, David, Cara et Laura, quatre amis italiens, sont venus célébrer la médaille d'or de Gianmarco Tamberi, à Budapest, le 23 août 2023, après avoir assisté à son concours la veille. (APOLLINE MERLE / FRANCEINFO SPORT)

Après avoir vécu son sacre dans le stade, au terme d'une soirée complètement folle, ces deux groupes de supporters ne voulaient pour rien au monde rater sa remise de médaille. "Il a écrit une partie de l'histoire de l'athlétisme italien, car il a déjà gagné les championnats d'Europe, les Jeux olympiques, la Ligue de diamant, et maintenant il est champion du monde", glisse Martina, émue, drapeau national sur les épaules et collier de fleurs aux mêmes couleurs autour du cou.

Le show Tamberi recommence

Après les deux premières cérémonies arrive celle que tout le monde attend. Les médaillés du saut en hauteur, l'Américain JuVaughn Harrison en argent, le triple champion du monde qatari Mutaz Essa Barshim en bronze, et l'Italien Gianmarco Tamberi, médaillé d'or, sont applaudis avec ferveur lors de leur arrivée sur scène. Sans surprise, le dernier cité, surnommé "Gimbo", est acclamé avec encore plus de fougue.

L'Italien, qui a déjà transcendé son public dans le stade la veille lors du concours, applaudit ses supporters lors de sa montée sur le podium. Le sourire ne quittant pas son visage, il mime à la fois les frissons sur son corps, avant d'exploser de joie, les bras vers le ciel. Déjà champion olympique et double champion d'Europe, il ne lui manquait que l'or mondial pour compléter son palmarès.

APOLLINE MERLE / FRANCEINFO SPORT

Une petite trentaine d'Italiens sont rassemblés pour partager ce moment avec leur champion. Perruques vertes, blanches et rouges sur la tête, maquillage aux couleurs nationales sur le visage et drapeau sur les épaules, ils ne passent pas inaperçus. Au moment de l'hymne national italien, les athlètes pivotent de quelques degrés afin de regarder droit devant eux leurs drapeaux s'élever. D'un même mouvement, la foule les imite. Dès les premières notes, les supporters transalpins s'époumonent pour chanter le plus fort possible. À tel point qu'on imagine un public bien plus nombreux.

Après quelques dizaines de secondes, Gianmarco Tamberi cherche des yeux ses compatriotes pour ne faire qu'un avec eux. La communion est parfaite. Une fois le protocole terminé, pas question pour ce showman de quitter la scène. Il la traverse de long en large, pour saluer le public, comme pour n'oublier personne, et venir les remercier de leur soutien d'une tape dans la main. "Hier, c'était incroyable, je m'en souviendrai toujours, grâce à vous, à eux", a-t-il confié sur scène.

"C'est un showman à l'italienne, il a tellement d'enthousiasme. Il est très drôle. Il représente le meilleur de l'Italie, voilà pourquoi nous l'aimons tellement." Martina, spectatrice italienne à franceinfo: sport

Après cette cérémonie, les médaillés rejoignent le stade par un petit chemin, où le public peut approcher d'encore plus près les athlètes. Tous prennent le temps de s'arrêter pour faire des selfies et signer des autographes, parfois même enlacer leurs fans. Gianmarco Tamberi aide même une jeune fille à enjamber la barrière métallique de sécurité pour faire une photo avec lui. "Grazie mille", lui crie alors la maman de la petite fille, en prenant plusieurs clichés.

APOLLINE MERLE / FRANCEINFO SPORT

Pour cette première aux Mondiaux, la cérémonie hors stade séduit public et athlètes à en croire le principal concerné de la soirée. Plus d'une demi-heure après la fin de sa cérémonie, Gianmarco Tamberi continuait de faire des photos et de signer des autographes. "C'est un moment incroyable, c'est bien mieux que dans un stade. J'ai pu partager ce moment avec les supporters italiens. Il n'y a rien de mieux."