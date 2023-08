Mondiaux d'athlétisme : blessé, Kevin Mayer renonce à son décathlon à l'issue de la longueur

Le décathlonien, champion du monde en titre, a préféré renoncer, vendredi, plutôt que d'aggraver une blessure au tendon d'Achille gauche. Il devra réaliser un décathlon complet avant le 30 juin 2024 afin de se qualifier aux JO.

Renoncer à un troisième titre mondial pour conserver une chance de s'offrir un premier titre olympique l'an prochain à domicile. Alors qu'il a pour habitude de pousser son corps à bout, Kevin Mayer a choisi la raison, vendredi 25 août, en déclarant forfait à l'issue du saut en longueur, deuxième épreuve de ses dix travaux. Après une première tentative timide mesurée à 7,17 mètres, le Français a mordu son deuxième essai. Grimaçant et tête basse, il a amélioré sa marque (7,25 mètres) lors de son troisième et dernier saut, mais est resté loin de son niveau des Mondiaux de l'an passé (7,53 mètres). Quelques minutes plus tard, Kevin Mayer a préféré abandonner. Alors que devait débuter le concours du poids sous un soleil de plomb, le champion du monde en titre ne s'est pas présenté à l'échauffement.

"Il y a la douleur d'un côté et les performances qui ne sont pas à la hauteur de l'autre. Tout converge vers un abandon. Mais c'est à l'athlète de décider", confiait Romain Barras, directeur de la haute performance à la Fédération française d'athlétisme, à l'issue du concours de la longueur des décathloniens. En début de matinée, Kevin Mayer avait coupé la ligne du 100 mètres en 10"79, en retrait par rapport à son chrono des Mondiaux de l'an passé (10"62).

Déjà champion du monde en 2017 à Londres et à Eugene en 2022, le Montpelliérain avait confié mardi lors d'une conférence de presse qu'il était blessé au tendon d'Achille gauche. Il estimait alors inférieures à 50% ses chances d'aller au bout de la compétition. Malgré des soins intensifs, la douleur était trop forte et handicapante pour que le décathlonien poursuive ses efforts sans risquer d'abîmer gravement son tendon.

Eviter le scénario de Doha

Le Français, conseillé par son équipe, a préféré tirer un trait sur ces championnats du monde. Concentré sur son rêve olympique, Kevin Mayer a choisi de ne prendre aucun risque. "Ce sera à mes coachs de m'arrêter, en fonction de ce que je leur dirai sur mes sensations. Je serai honnête avec moi-même. Parce que je sais que je suis capable d'aller jusqu'à la mort, surtout avec la transe que je ressens ici", avait souligné mardi le double vice-champion olympique.

En 2019, lors des Mondiaux à Doha (Qatar), il avait poussé son corps à bout et dû abandonner lors de l'épreuve de la perche, incapable de courir à cause d'un tendon d'Achille fissuré. "Après Doha, j'ai mis six mois avant de pouvoir recourir. Je ne veux pas que ça arrive avant Paris." Pour décrocher sa qualification pour les Jeux de 2024, Kevin Mayer devra réaliser un décathlon à 8 460 points avant le 30 juin 2024.