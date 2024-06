Médaillé de bronze en 2022, Yann Schrub a cette fois obtenu l'argent sur le 10 000 m des championnats d'Europe de Rome, mercredi.

Le métal change, mais la médaille est encore au rendez-vous pour Yann Schrub. Médaillé de bronze aux championnats d'Europe 2022, le Mosellan a cette fois arraché l'argent sur le 10 000 m, mercredi 12 juin, aux championnats d'Europe 2024 de Rome. Le Français a signé le meilleur chrono de sa saison en 28 minutes et 48 centièmes, à quelques secondes de son record personnel (27 minutes, 47 secondes et 13 centièmes).

Bien placé durant toute la course, Yann Schrub a vu le Suisse Dominic Lokinyomo Lobalu lui griller la politesse dans la dernière ligne droite. L'Espagnol Thierry Ndikumwenayo complète le podium, devant le Suédois Andreas Almgren et l'autre Français attendu dans cette finale, Jimmy Gressier. Quatrième en 2022, le Nordiste n'a pas fait mieux cette année.

"Il m'en manque un peu, comme d'habitude. Je sais finir fort à l'entraînement, mais pas en compétition", a soufflé Jimmy Gressier après la course, avant de féliciter Yann Schrub. Simon Bédard et Valentin Gondouin, les deux autres Français engagés, terminent 9 et 10e. La médaille d'argent de Yann Schrub est la quinzième pour l'équipe de France dans ces championnats d'Europe, la septième récoltée par les spécialistes du fond et du demi-fond.