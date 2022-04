Athlétisme : Allyson Felix, athlète féminine la plus titrée de l'histoire, prendra sa retraite en fin de saison à quasiment 37 ans

"Je veux dire au revoir et merci au sport et à ceux qui m'ont aidée à me façonner de la seule façon que je connaisse, avec une dernière course". Dans un post publié sur le réseau social Instagram, mercredi 13 avril, Allyson Felix a annoncé sa retraite en fin de saison. L'Américaine est l'athlète la plus titrée de l'histoire, Jeux olympiques et Mondiaux confondus avec sept titres olympiques et treize sacres en championnat du monde. Elle a ajouté une page à sa légende, en donnant naissance à sa fille Camryn en novembre 2018, avant de revenir sur les pistes pour devenir championne du monde en relais 4x400m féminin et mixte lors des Mondiaux 2019.

Cet évènement dans sa vie l'a conduite à dénoncer la baisse de rémunération de son équipementier historique, Nike, pendant sa grossesse. Un combat qu'elle a mené et remporté, puisque la marque à la virgule a ensuite annoncé ne plus pénaliser financièrement les sportives enceintes. Cet épisode "m'a aidée à comprendre ce qui était important et à réaliser que je ne pouvais plus rester silencieuse. Je ne m'attendais pas à devoir relever des défis en donnant naissance", expliquait-elle dans le Washington Post en 2019.

L'annonce de sa prochaine retraite intervient donc avant le début des compétitions estivales avec en point d'orgue, les championnats du monde à Eugene, chez elle aux Etats-Unis. "Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé avoir une telle carrière", écrit Felix, spécialiste des 200 et 400 mètres. "Voici ma dernière saison", conclut celle qui avait réalisé le triplé 200 m, 4x100 m et 4x400 m aux Mondiaux d'Osaka en 2007.