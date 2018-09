Athlétisme : Kevin Mayer recordman du monde de Décathlon et légende de son sport

Kevin Mayer a réussi un exploit. Le Français a battu le record du monde du Décathlon dimanche 16 septembre à Talence (Gironde), entrant ainsi dans l'histoire de l'athlétisme. Avec 9 126 points, il passe la barre mythique des 9 000 points et détrône l'Américain Ashton Eaton. "Au-delà du score, c'est vraiment les larmes dans les yeux des proches qui ont fait que ce moment était riche", a confié le champion.

Objectif : l'or en 2020

Durant les deux jours d'épreuves, Kevin Mayer a explosé certains de ses records personnels sur les 10 disciplines. Déjà champion du monde 2017 et vice-champion olympique 2016, Kevin Mayer a effacé la déception des championnats d'Europe, qui l'ont vu abandonner après trois échecs au saut en longueur. Dans la foulée, il a reçu les félicitations d'Ashton Eaton, son modèle effacé des tablettes. Il est désormais le meilleur et n'a plus qu'un seul objectif : la médaille d'or aux JO de 2020.

