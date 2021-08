Rencontre avec Arnold et Maxime Robin, deux frères amateurs qui participent, après trois ans de préparation, à la mythique course d'endurance des 24 Heures du Mans.

Alors que la course des 24 Heures du Mans débute samedi 21 août, rencontre avec deux participants amateurs. Après trois ans de préparation, les frères Robin, Arnold et Maxime, vont réaliser leur rêve en concourant à cette course de légende. Sous l'œil avisé de Vincent Capillaire et ses huit participations au Mans, les deux passionnés n'ont qu'une hâte : s'élancer sur le circuit sarthois.