Week-end du 11 novembre : des perturbations sur le réseau SNCF

En raison de grands travaux sur plusieurs lignes de la SNCF, des perturbations sont à prévoir ce week-end où le lundi 11 novembre est férié.

Le quotidien des usagers va être chamboulé dans quatre jours : dès vendredi 8 novembre à 23 heures, jusqu'à mercredi 13 novembre à 4 heures du matin, il sera impossible d'emprunter l'une des lignes à grande vitesse pour les TGV, fermée pour travaux. Il faudra compter 4h30 pour rallier Lyon depuis Paris, et 7h20 pour faire Paris-Marseille. Les TGV pour Montpellier ou les Alpes seront aussi perturbés. "On a anticipé et réorganisé les agendas en fonction. Les rendez-vous se feront tous en visio sur ces quatre jours-là", détaille une femme à la gare de Lyon.

Des travaux sur le système de signalisation

Alors, pourquoi de telles perturbations ? La SNCF va moderniser tout son système de signalisation sur la plus ancienne ligne TGV. 820 millions d'euros de travaux sont prévus, et dans les trains, les voyageurs verront la différence selon les experts. Les perturbations concerneront les trains TGV Inoui et Ouigo, mais aussi ceux de la concurrence comme Trenitalia.

