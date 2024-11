Violences : "La seule réponse qu’on peut apporter, c’est la fermeté", défend Arnaud Murgia, maire de Briançon

Arnaud Murgia, maire divers droite de Briançon (Hautes-Alpes), et Patrice Bessac, maire PCF de Montreuil (Seine-Saint-Denis), étaient les invités du duel du 11h/13h de franceinfo mercredi 20 novembre.

Arnaud Murgia a lui-même été visé par des tags injurieux, sa voiture a été incendiée devant son domicile il y a trois ans. Y a-t-il une flambée de violences année après année ? "Oui, bien sûr, et malheureusement sans limites. On ne peut pas s’attaquer à des élus, à un maire, à la République et à ses valeurs", déplore Arnaud Murgia, maire divers droite de Briançon (Hautes-Alpes). Selon lui, "à travers les maires, on attaque les policiers, on attaque les gendarmes (...) La seule réponse qu’on peut apporter, c’est la fermeté".

Un "climat sale"

Y a-t-il aussi une hausse des violences à Montreuil, en Seine-Saint-Denis ? "A mon sens, il y a l’action violente contre un certain nombre d’élus et aussi la violence intrinsèque de la société aujourd’hui", analyse Patrice Bessac, maire PCF de la ville. Selon lui, "il y a un climat sale en permanence". "N’allons pas sur cette culture de l’excuse", répond Arnaud Murgia.

