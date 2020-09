Violeur de Sénart : le procès s’ouvre mardi 15 septembre à Evry

A l’époque, les faits avaient plongé la région dans la psychose. Et pour cause : une trentaine de viols, tentatives de viols ou agressions sexuelles sur des promeneuses avaient été enregistrées. Le stratagème du violeur était toujours le même : simuler une panne auprès de femmes seules, puis les agresser.

Trahi par l'ADN

Il faut attendre 2015 pour enfin identifier et arrêter Aïssa Z., un père de famille qui vivait à l’époque prés de la forêt de Sénart. L’avocat d’une des victimes, Me François Friquet, raconte. "Il lui demande de lui faire une caresse au niveau du sexe, donc elle va refuser, elle va se débattre, il la rattrape une deuxième fois et elle arrive encore une fois à lui tenir tête, lui mordre le doigt, à sang… ce qui va nous donner de l’ADN." Durant sa garde à vue en 2015, l’accusé ne nie pas les faits mais affirme ne pas se souvenir. Il se dit aujourd’hui innocent. C’est la position que plaideront ses avocats.

