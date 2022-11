Violences faites aux femmes : les victimes plus vulnérables en milieu rural

Article rédigé par E. Lagarde, G. Le Goff, A. D'Abrigeon - France 3 France Télévisions

En milieu rural, les femmes sont plus exposées aux violences conjugales, et mettent plus de temps à dénoncer leur calvaire. Reportage dans le Tarn.

Un jour d'automne, il y a cinq ans, Alice a fui son mari qui la maltraitait depuis trois décennies. "Je l'aime, mais je pars. J'ai bien fait. Il n'y a pas d'âge. Il faut partir", commente-t-elle. L'emprise était d'autant plus forte que le couple vivait à la campagne. L'ex-mari contrôlait tout : déplacements, horaires et rencontres. Respecté dans leur village, il lui faisait vivre un enfer dans l'intimité. "Quand il me faisait mal, je le voyais, il jouissait de me faire mal", dit-elle. La moitié des féminicides a lieu en milieu rural Alice n'a jamais reçu de coups, mais son quotidien était fait d'humiliations et de menaces. Lorsqu'elle a essayé d'en parler au village, personne ne l'a crue. Elle a dû parcourir une trentaine de kilomètres pour trouver de l'aide, dans un refuge. La moitié des féminicides a lieu en milieu rural, où l'on ne compte pourtant que 30 % de la population. Pour atteindre ces femmes en difficulté dans des lieux isolés, l'association "Paroles de Femmes" fait appel à des citoyens-relais.