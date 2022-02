Violences faites aux femmes : "Il faut utiliser tous les outils en même temps", estime le procureur de la République de Nîmes

Un décret rend obligatoire l’information auprès des victimes de la sortie de prison d’un conjoint ou ex-conjoint violent. "Il faut agir sur tous les leviers et ne se priver de rien", selon Eric Maurel.

"Il faut utiliser tous les outils en même temps" et travailler "en réseau de façon à resserrer les mailles du filet", analyse mardi 1er février sur franceinfo Eric Maurel, procureur de la République de Nîmes après la parution d’un décret qui rend obligatoire l’information auprès des victimes de la sortie de prison d’un conjoint ou ex-conjoint violent. "Le spectre des mesures se complète", se réjouit-il.

"Il faut agir sur tous les leviers et ne se priver de rien", selon lui. Quant aux autres mesures qui pourraient être mises en place pour venir en aide aux victimes de violences conjugales, "il faut faire preuve d'imagination", selon Eric Maurel qui salue les effets bénéfiques du Grenelle des violences conjugales.

"Les campagnes d'information portent leurs fruits et les femmes portent plainte"

Cependant, "il y a encore une culture de silo. Il faut briser cette culture, insiste le procureur. Il faut que tous ceux qui interviennent sur cette problématique des violences conjugales travaillent en réseau de façon à resserrer les mailles du filet." D'autant qu'il remarque une hausse des appels pour des violences conjugales. "Lors du premier confinement, 100% d'augmentation par rapport à l'année précédente, explique-t-il. Dans la permanence des parquet, nous sommes appelés de plus en plus. Sur Nîmes le nombre d'appel pour violences conjugales a été "multiplié par trois chaque jour", affirme Eric Maurel.

"De manière générale, on sent bien qu'il y a de la violence partout sur la voie publique, au sein des familles, mais en même temps, les campagnes d'information portent leurs fruits et les femmes portent plainte, analyse le procureur. Le triptyque républicain nous oblige à nous préoccuper du sort qui est fait aux femmes dans notre société."