Violences faites aux femmes : des manifestations marquées par le procès des viols de Mazan

Samedi 23 novembre, des milliers de personnes ont manifesté contre les violences faites aux femmes en plein procès des viols de Mazan. Les organisateurs ont revendiqué 80 000 participants. Les 400 organisations à l'origine de l'appel demandent plus de moyens pour lutter contre ce fléau.

Samedi 23 novembre, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour faire entendre leurs voix. À deux jours de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, les manifestants se sont rassemblés aux quatre coins de la France pour réclamer un sursaut contre les violences. La mobilisation s'est renforcée après l'onde de choc du procès des viols de Mazan. Dans cette affaire toujours en cours, une cinquantaine d'hommes sont accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot, inconsciente et droguée à son insu par son mari.

122 féminicides depuis janvier

L'appel à manifester émane de plus de 400 organisations avec des centaines de personnalités impliquées. Elles réclament un budget de 2,6 milliards d'euros par an avec une loi intégrale pour remplacer celle jugée incomplète. La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Salima Saa, a promis des mesures concrètes pour le 25 novembre. Depuis le début de l'année, on dénombre 122 féminicides, soit une femme tous les trois jours.

