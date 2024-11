Violences conjugales : comment l'association Une voix pour elles vient en aide aux femmes qui fuient leur conjoint violent

Lancée en 2020, l'association "Une voix pour elles" a aidé des centaines de femmes victimes de violences conjugales à déménager. Les frais sont entièrement pris en charge et permettent de reloger rapidement les victimes.

Alice, une mère de famille victime de violences conjugales déménage grâce à l'association "Une voix pour elles". Son mari n'habite plus l'appartement, mais il en a conservé les clés. L'accompagnante sociale reste près de la victime. L'association prend tout en charge, le déménagement est gratuit pour Alice.

L'association fait des émules

La jeune femme est accompagnée à sa nouvelle adresse par un membre de l'association, comme toutes les autres victimes. En détresse avec deux enfants à charge et un salaire de 2 100 euros net par mois, Alice n'aurait pas pu assumer seule ce déménagement. Un matin, après cinq années de souffrances quotidiennes, la mère de famille trouve le courage de penser au divorce et d'en parler à son entourage : "Je me suis réveillée et là j'ai dit je vais divorcer. [...] Le dernier coup de poing que j'ai reçu, c'était le coup de poing de trop, c'est là que j'ai décidé de porter plainte", confie-t-elle.

Depuis son lancement en 2020, l'association a aidé 712 femmes et 776 enfants rien qu'en région PACA. D'autres associations en France s'apprêtent à rejoindre ce réseau nommé "Elles déménagent".

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.