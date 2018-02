VIDEO. Meurtre d'Alexia Daval : "Je n'ai pas mélangé mes casquettes", se défend Marlène Schiappa

Après les critiques, la réplique. Invitée jeudi 1er février sur le plateau de l'émission "C à vous" de France 5, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a répondu aux critiques qui lui reprochaient d'avoir pris position dans l'affaire Alexia Daval. "Je ne pense pas avoir mélangé mes casquettes", a-t-elle déclaré.

"Le Premier ministre m'a rappelé que dans ma feuille de route il m'est demandé d'utiliser l'action publique et la parole publique, car c'est un combat culturel. Ce combat culturel on le gagnera quand on aura réussi à abaisser le seuil de tolérance de notre société envers les violences sexistes et sexuelles", a-t-elle développé.

La secrétaire d'Etat avait vivement réagi sur RTL aux propos des avocats de Jonathann Daval. "Nous dire 'elle a une personnalité écrasante, et c'est pour cela qu'elle aurait été assassinée', je trouve ça proprement scandaleux", avait-elle déclaré. Jonathann Daval a avoué mardi avoir tué son épouse Alexia, il y a trois mois.