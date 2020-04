VIDEO. Du porno à la récré

"Complément d’enquête" sur la banalisation du porno chez les ados et ses dégâts sur un public à peine pubère. Le magazine rediffuse le 9 avril 2020 une enquête dans les collèges mobilisés contre le "revenge porn".

Dans les collèges et les lycées, un nouveau phénomène inquiète les enseignants, les psychologues mais aussi les policiers : les "nudes", ces selfies intimes que partagent les jeunes sur les réseaux sociaux. Un bout de sein, des fesses… et plus si affinités.

Elle découvre ses "nudes" sur internet et se suicide

Aujourd’hui, les ados s’échangeraient ces selfies de leur intimité comme on s’échange un baiser. Mais le jeu va parfois trop loin. L’an dernier, une jeune Normande de 15 ans s’est suicidée après avoir découvert que ses "nudes" circulaient sur internet.

Une enquête d'Irène Bénéfice et Louis Milano-Dupont, à revoir dans "Complément d'enquête" le 9 avril 2020.

