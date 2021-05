Val-de-Marne : une adolescente de 17 ans tuée à coups de couteau

Marjorie, une adolescente de 17 ans, a été poignardée vendredi 14 mai à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), vers 16h30 dans un petit kiosque. "Aujourd’hui, on a pris la vie d’une enfant. Et c’est un enfant qui l’a tuée. Ce n’était même pas un adulte. Tout ce que j’ai envie de dire, c'est : pourquoi ont-ils assassiné ma fille ? Le garçon est parti chercher un couteau chez lui et l’a poignardée en plein cœur. Ce n’est pas normal que des parents laissent traîner des enfants dans les cités", a confié la mère de la victime.

"Une rivalité sur fond de harcèlement"

"L’adolescent, âgé de 15 ans, a été interpellé. Marjorie essayait de défendre sa petite sœur contre un adolescent avec qui elle était en conflit. Une rivalité sur fond de harcèlement qui serait née sur les réseaux sociaux. L’adolescent est monté dans un appartement pour récupérer un couteau, puis est descendu et a poignardé Marjorie à plusieurs reprises. La jeune femme est décédée des suites de ses blessures. L’auteur présumé des coups de couteau a ensuite pris la fuite. Les policiers l’ont interpellé vers 20h30. Il est âgé de 15 ans", explique la journaliste Leslie Cadiou, en duplex dans le 23h depuis Ivry-sur-Seine.