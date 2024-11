Une coalition féministe "évalue à 344 millions d'euros le montant minimum pour éradiquer les violences sexuelles"

Plus de 400 organisations et personnalités appellent à manifester samedi contre les violences faites aux femmes.

"On évalue à 344 millions d'euros minimum le montant pour éradiquer les violences sexuelles", explique samedi 23 novembre sur franceinfo Yseline Fourtic-Dutarde, coprésidente du collectif Ensemble contre le sexisme, alors que plus de 400 organisations et personnalités appellent à manifester un peu partout en France contre les violences faites aux femmes. Yseline Fourtic-Dutarde considère que cet argent doit être "utilisé pour mettre en place les 140 mesures" proposées par la Coalition féministe pour une loi cadre intégrale, dont elle est porte-parole.

Yseline Fourtic-Dutarde estime en effet au micro de France Culture que pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles, "ce n'est pas une mesure par ci ou par là qui sera suffisante", mais "un ensemble de dispositions". "On ne se contentera pas d'effet d'annonce avec des demandes de rapports, des évaluations", ni de "mesurettes", affirme-t-elle. La co-présidente du collectif Ensemble contre le sexisme insiste sur la "responsabilité [des parlementaires] à légiférer pour lutter contre les violences sexuelles", tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas forcément la maîtrise du calendrier parlementaire.

"Il y a urgence"

Yseline Fourtic-Dutarde en appelle donc au gouvernement, afin qu'il "se saisisse de la question, débloque du temps parlementaire suffisant pour examiner toutes nos propositions". "C'est au gouvernement d'avancer le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence", souligne-t-elle, alors que la secrétaire d'État chargée de l'Égalité femmes-hommes Salima Saa a promis qu'elle annoncerait des mesures concrètes le 25 novembre.

En attendant, la porte-parole de la Coalition féministe pour une loi cadre intégrale présente sur franceinfo quelques-unes des 140 mesures proposées. Yseline Fourtic-Dutarde souhaite par exemple que la réelle application de la loi de 2001 qui impose "l'obligation d'enseigner l'éducation à la vie affective, relationnelle et intime et au respect du consentement" avec "des moyens", notamment pour les associations capables d'intervenir dans les écoles. Elle plaide également pour l'amélioration du parcours judiciaire des victimes de violences sexistes et sexuelles, avec des "juridictions spécialisées" et la formation des juges et magistrats "aux spécificités du contentieux des violences faites aux femmes".

Yseline Fourtic-Dutarde rappelle que pour certaines victimes de viol ou d'agression sexuelle porter plainte relève "d'un parcours de la combattante" et que "cette parole n'est pas suffisamment bien accueillie dans les commissariats". La coalition féministe propose ainsi "qu'il y ait des actes d'enquête dès le premier mois après la dénonciation" afin d'éviter que des "procédures judiciaires durent des années" et que les victimes revivent "le traumatisme".