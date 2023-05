Violences conjugales : le rugbyman Mohamed Haouas condamné à un an de prison ferme

Le rugbyman du XV de France, Mohamed Haouas, était jugé ce mardi pour violences conjugales sur son épouse. 18 mois de prison ferme avaient été requis.

Le rugbyman du XV de France Mohamed Haouas a été condamné à un an de prison ferme mardi 30 mai, lors de son procès devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour violences conjugales, rapporte le journaliste de France Bleu Hérault présent sur place. Cette peine de prison ferme sera aménagée, a précisé le tribunal. Cette peine est inférieure aux réquisitions du parquet, qui avait demandé 18 mois de prison ferme ainsi que le maintien en détention.

>> Rugby : Mohamed Haouas jugé pour violences conjugales à Montpellier

Le joueur était jugé pour avoir frappé son épouse, vendredi 26 mai, en pleine journée et devant de multiples témoins et les caméras de vidéosurveillance, dans un centre commercial de Montpellier. Aujourd'hui âgé de 29 ans, marié et père de deux enfants, le joueur du club de Montpellier, champion de France en titre, est en détention provisoire depuis dimanche 28 mai.

Déjà condamné

Lors de ce procès, Mohamed Haouas a essayé de se justifier, expliquant s'être "fait un film", en revenant sur les coups portés à son épouse vendredi en fin d'après-midi, après qu'il l'a vue fumer une cigarette devant le centre commercial où elle travaille : "Elle a le droit de fumer, (...) mais le problème c'est qu'elle m'a menti, (...) et je me suis dit que si elle peut mentir pour la cigarette, elle peut mentir pour autre chose". Sur les coups portés, le joueur de rugby a estimé qu'il s'agissait d'un "petit croche-pied" et d'une "petite gifle, comme ça".

Aujourd'hui âgé de 29 ans, marié et père de deux enfants, le joueur du club de Montpellier, champion de France en titre, avait déjà été condamné en février 2022, à 18 mois de prison avec sursis, pour des cambriolages de bureaux de tabac à Montpellier, en 2014. Le 12 mai, lors d'un second procès, pour sa participation à une violente bagarre le 1er janvier 2014, le parquet avait requis une peine de deux ans avec sursis. Le délibéré dans cette affaire est attendu au 30 juin.