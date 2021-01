Nouvelle-Calédonie : une mère et sa fille de 16 ans abattues par le compagnon de l'adolescente

Une femme de 40 ans et sa fille de 16 ans ont été tuées par balles, dimanche 3 janvier, dans la banlieue de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. "L'auteur présumé a été interpellé et est en train d'être entendu", a indiqué à l'AFP le procureur de permanence au parquet de Nouméa. Il a confirmé "le double homicide" mais n'a pas souhaité donner plus de précisions.

Huit pompiers et trois véhicules de secours ont été mobilisés, ainsi qu'une équipe du SMUR par hélicoptère, selon Nouvelle-Calédonie La 1ère. Malgré l'intervention rapide des secours au Vallon-Dore, un quartier en bord de mer du Mont-Dore, les deux femmes ont succombé à leurs blessures. Selon la chaîne locale, un jeune homme a par ailleurs été hospitalisé après s'être blessé en tentant d'éviter le tireur.

L'auteur présumé des coups de feu s'est rendu lui-même aux gendarmes, dans la soirée de dimanche. Il s'agirait du compagnon de l'adolescente, un jeune homme de 19 ans avec lequel elle avait récemment eu un bébé, indique l'AFP, reprenant des informations des Nouvelles-Calédoniennes. Les violences conjugales atteignent des chiffres record en Nouvelle-Calédonie, où on dénombre 3,8 faits pour 1 000 habitants, contre 1,6 en France métropolitaine.