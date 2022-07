Nouvelle-Calédonie : des associations réclament un plan d'urgence après un féminicide

Des associations de lutte contre les violences conjugales ont manifesté samedi 16 juillet en Nouvelle-Calédonie pour réclamer un "plan d'urgence" suite à la mort d'une femme de 35 ans battue par son compagnon.

Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées samedi matin devant le tribunal de Nouméa, après l'annonce, la veille, de la mort de cette femme à l'hôpital territorial où elle avait été admise mercredi pour une grave blessure à la tête. Cette mère de deux enfants a succombé aux coups infligés par son concubin lors d'une dispute au domicile familial à Nouméa. Le suspect a été placé en détention provisoire et mis en examen du chef d'homicide par concubin, a indiqué le parquet de Nouméa.

"Il y a un silence assez assourdissant de la part des institutions. Nous demandons un plan d'urgence pour que cette cause soit prise à bras le corps et devienne une priorité, avec les moyens qu'il faut", a réclamé Fara Caillard, porte-parole du collectif "Femmes à colère", à l'origine de la manifestation. En Nouvelle-Calédonie, les violences conjugales sont plus de deux fois plus nombreuses que la moyenne hexagonale.