Agressions sexuelles : le commissariat de Montpellier mis en cause concernant l'accueil des victimes

A quelques mètres du commissariat centre de Montpellier (Hérault), plusieurs femmes expriment leur colère ce dimanche 10 octobre. Elles dénoncent une mauvaise prise en charge des victimes d'agressions sexuelles, qu'elles appellent "la double peine". "Les personnes qui réussissent à aller porter plainte se font recevoir dans des accueils déplorables et inacceptables. Il y a de la culpabilisation, de l'intimidation, de l'humiliation", dénonce Luna, militante de "Nous Toutes 34".



"C'est moi la victime et il inverse les rôles"

Parmi les manifestantes, une équipe de la rédaction du 20 Heures a rencontré Marie. Victime de viol il y a un an, elle raconte à visage caché son dépôt de plainte auprès d'un policier du commissariat de Montpellier : "Il m'a dit 'comment t'étais habillée ce jour-là ?' et 'est-ce que tu aimes la soumission ?' (...) En fait il nous traîne dans la boue. On se dit qu'on est limite coupable. C'est moi la victime et il inverse les rôles". Ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes ont accusé les policiers d'une mauvaise prise en charge de leur plainte pour viol.