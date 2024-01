MeToo : Natalie Portman se dit "très reconnaissante envers toutes les personnes qui ont eu le courage de prendre la parole"

"Je suis très reconnaissante envers toutes les personnes qui ont le courage de prendre la parole", d'élever "la voix pour dire qu'elles ont été victimes de tel ou tel abus", affirme lundi 22 janvier sur France Inter l'actrice Natalie Portman, plus de six ans après l'émergence du mouvement #MeToo. Elle est d'autant plus admirative de celles et ceux qui ont ouvertement témoigné, qu'elle reconnaît qu'il est "très difficile de prendre la parole et de dire ce qui s'est passé".

Natalie Portman estime que le mouvement #MeToo a permis de faire "naître une solidarité entre les femmes". Selon l'actrice israélo-américaine, les femmes prennent d'ailleurs la parole "pour protéger les autres femmes, mais aussi les enfants". Elle considère donc que ce mouvement de libération de la parole et de l'écoute des victimes de violences sexistes et sexuelles a marqué un "tournant très important", et pas seulement dans le cinéma. "C'est très important que l'on dise clairement que ce n'est pas possible de se comporter comme ça et que les femmes se sentent en sécurité quand elles travaillent par exemple", ajoute-t-elle. Elle "espère que la génération [suivante] vivra les choses différemment".

"Une histoire où il est question d'abus"

L'actrice s'est aussi confiée sur son rôle dans le dernier film de Todd Haynes, May December, qui sort en salles mercredi en France. Ce drame psychologique est inspiré de faits réels, l'affaire Mary Kay Letourneau aux États-Unis. En 1997, cette professeure américaine avait été condamnée pour avoir eu des rapports sexuels avec un de ses élèves, âgé de 12 ans, qu'elle a épousé ensuite et avec qui elle a eu deux enfants. "À l'époque, c'était une histoire très choquante, une histoire où il est question d'abus", explique Natalie Portman.

Elle met ainsi en avant la gravité des faits qui "à l'époque et aujourd'hui encore [sont] des crimes". "Après, il va y avoir des récits, des histoires (...) avec des gens qui vont rester ensemble et qui vont même avoir des enfants", raconte l'actrice. Mais Natalie Portman est catégorique : "Si quelqu'un dit qu'il n'a pas eu le choix, c'est que c'est vrai [et] il faut l'écouter", assure-t-elle.