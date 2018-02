Marlène Schiappa révèle avoir été "agressée, comme plein de femmes"

Dans une interview au Parisien, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes raconte notamment une agression dans le métro.

Elle lève le voile. Dans un portrait qui lui est consacré par Le Parisien, vendredi 23 février, Marlène Schiappa revèle qu'elle a été "agressée sexuellement" "comme plein de femmes". "J’ai eu droit à tout l’éventail. Ai-je été violée ? Je ne répondrai pas à cette question. Je n’ai pas envie de rentrer dans les détails. Je n’ai pas intérêt à raconter ce qui m’est arrivé à moi en particulier, au risque de déporter le sujet. Je ne veux pas que mon combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes apparaisse comme un combat personnel", précise la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes.

Marlène Schiappa consent seulement à évoquer une agression vécue dans les couloirs du métro, alors qu'elle lisait un magazine. "D’un coup, je suis tirée par deux mecs qui m’emmènent à l’abri des regards. L’un d’eux me plaque contre le mur et l’autre essaie de me déshabiller. Dans ma tête, je me dis : 'Ça y est, je vais y passer.' Je suis sidérée, mais je me souviens d’un conseil de mon père : 'Si on t’agresse, donne un coup de genou entre les jambes pour te libérer.' Je mets le coup de genou, je me dégage et sors du métro."

Elle se rappelle avoir appelé un de ses meilleurs amis. "Et là, il me répond : 'Mais pourquoi tu lis dans le métro ? Il faut être vigilante !' Sur le moment,je m’en suis voulu, j’ai culpabilisé", raconte-t-elle C’est ce que la secrétaire d'Etat appelle "la culture du viol", titre de son essai paru en février.