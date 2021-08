Loire : un homme soupçonné de violences conjugales tué par la police, l'IGPN a ouvert une enquête

Un homme de 35 ans, soupçonné de violences conjugales, a été tué lors d'une intervention de la police lundi soir à La Talaudière, près de Saint-Etienne, dans la Loire, a appris franceinfo auprès d'une source policière mardi 10 août. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a ouvert une enquête, comme le veut la procédure dans ce genre de situation.

Lundi à 20h, la police a été appelée pour intervenir dans un appartement, où un homme menaçait sa compagne avec un couteau. À l'arrivée des policiers, la femme et son fils avaient réussi à sortir du logement, mais l'homme était toujours armé, et a foncé en direction des agents. Les fonctionnaires ont fait usage d'un taser pour l'immobiliser, mais l'individu s'est relevé et a continué à avancer vers eux. Un policier a alors utilisé son arme de service. L'homme a été tué sur le coup.

La police n'avait enregistré aucune plainte ni main courante concernant ce couple.