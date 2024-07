La députée macroniste Annaïg Le Meur affirme que son collègue RN Franck Giletti "a tenu des propos inacceptables" à son égard

Alors que Franck Giletti avait été mis en cause mardi par "Le Canard enchaîné", qui l'accusait d'avoir tenu des propos obscènes, le député a démenti l'information et annoncé porter plainte contre l'hebdomadaire, jeudi.

Annaïg Le Meur persiste et signe. "Comme relaté par Le Canard enchaîné (...), le député RN Franck Giletti a tenu des propos inacceptables à mon égard", dénonce l'élue dans un communiqué diffusé sur son compte X, jeudi 25 juillet. Le journal avait mis en cause mardi le député RN dans un article, en relatant une scène entre Annaïg Le Meur et Frank Giletti datant du 19 juillet 2024. Il rapportait cet échange entre ces deux membres de l'équipe de rugby du Parlement : "Alors, tu vas voter pour moi ?", lui demande la députée macroniste à l'Assemblée nationale, pour plaisanter. "Oui, mais seulement si tu me masses là", répond Frank Giletti en désignant son sexe.

Retrouvez mon communiqué de presse relatif à l’article « La Bourse ou le vote » paru dans le Canard enchaîné ↓ pic.twitter.com/zT1BiUXGRa — Annaïg Le Meur (@AnnaigLeMeur_29) July 25, 2024

Plus tôt, dans la journée, Frank Giletti avait démenti dans un communiqué avoir prononcé ces mots, et avait annoncé avoir porté plainte contre l’hebdomadaire. "Je démens formellement les allégations mensongères et diffamatoires du Canard enchaîné", avait-il martelé sur son compte X. "Les liens que nous entretenons justifient le fait que je me sois permis la blague suivante, 'à condition que tu me masses' (...) Cela était un clin d'œil au fait que pendant la Coupe du monde de rugby, madame Le Meur pratiquait des massages sur les joueurs en tant que kiné", avait-il ajouté en guise de justification.

Je démens formellement les allégations mensongères et diffamatoires du journal @canardenchaine.



Une plainte a également été déposée à leur encontre.



Ci-dessous ma réponse envoyée à la rédaction ⤵️ pic.twitter.com/5PTlj3PHRj — Frank GILETTI Ⓜ️ (@FrankGiletti) July 25, 2024

"Contrairement à ce qu'affirme ce jour Franck Giletti, il a bien prononcé la phrase" que lui attribue Le Canard enchaîné, a réagi Annaïg Le Meur dans la foulée, précisant que la séquence avait "offusqué toutes les personnes présentes" à ce moment-là. Sans mentionner si elle compte déposer plainte, la députée promet qu'elle ne "[laissera] rien passer".