Justice : à Chartres, des audiences spéciales dédiées aux violences conjugales

26 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon depuis le début de l'année 2023. Souvent, ces femmes avaient porté plainte. La Première ministre a annoncé la création de pôles spécialisés dans ces affaires dans les tribunaux. Reportage à Chartres, en Eure-et-Loir.

Le président et le procureur s'installent pour une audience particulière. Mercredi 8 mars, le tribunal Chartres (Eure-et-Loir) va juger six hommes, accusés de violences contre leur conjointe. Le premier à comparaitre a 24 ans, la dispute a dégénéré sur fond d'alcool. "On n'est pas sur une prise de tête. Quand on se dispute dans un couple, on ne passe pas au tribunal correctionnel", rappelle Guillaume Bobet, le vice-président du tribunal judiciaire de Chartres.



"On n'insulte pas sa femme, on ne lui donne pas des coups de poing"



Le tribunal de Chartres a décidé de créer une audience spécialisée, une fois par mois. Pour se donner du courage, une femme est venue avec sa sœur, qui l'a poussée à porter plainte. Le mari n'a plus le droit d'entrer en contact avec sa femme depuis quatre mois. Il minimise les faits qui lui sont reprochés, ce qui agace le procureur. "Ce qu'on vous reproche, c'est d'être au quotidien violent. (…) On n'insulte pas sa femme, on ne lui donne pas des coups de poing, on ne lui donne pas des coups de pied", assène-t-il. La victime, qui se sentait coupable de vouloir porter plainte, est aujourd'hui sûre de vouloir divorcer.