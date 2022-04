Indre : un homme condamné à 18 mois de prison ferme pour violences intrafamiliales

L'homme a frappé sa femme et ses deux enfants vendredi, lors d'une altercation au domicile de celle-ci, rapporte France Bleu Berry.

Un homme a été condamné mardi 19 avril par le tribunal de Châteauroux (Indre) à 18 mois de prison ferme pour violences intrafamiliales, une peine supérieure aux réquisitions du procureur qui demandait 12 mois de prison, rapporte France Bleu Berry. Vendredi, il s'en est pris à sa femme et à ses deux enfants en les frappant. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec sa compagne et de se rendre à son domicile. Sa compagne va bénéficier d'un bracelet anti-rapprochement pendant six mois.

L'homme sortait tout juste de cure de désintoxication vendredi et n'avait pas vu ses enfants depuis neuf mois. Il a donc souhaité passer Pâques en famille et s'est rendu au domicile de sa compagne pour les retrouver. À son arrivée, la situation a dénégéré. Son fils de 17 ans l'a insulté. Il a alors été jeté au sol par son père qui lui a donné des coups de poing. Sa fille de 12 ans a voulu s'interposer et son père l'a giflée. À l'audience, le quadragénaire a reconnu les faits tout en les minimisant. "J'ai mis mon fils au sol pour le calmer. Il bombait le torse, ça m'a vexé", a-t-il lancé devant les juges. En septembre dernier, il avait déjà été condamné pour des faits de violences conjugales. Il avait depuis interdiction d'entrer en contact avec sa compagne.