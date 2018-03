GRAND FORMAT. Tentatives de meurtre, harcèlement, menaces... On vous raconte une semaine ordinaire de violences conjugales en France

Vénissieux (Rhône). Une femme accuse son époux de la battre depuis leur mariage, il y a un an, raconte Le Progrès. L’homme de 30 ans aurait tenté de l’étrangler. Lui a simplement reconnu des disputes et des gifles. Lors de son interpellation, il résiste et tente de frapper les policiers, avant de se taper la tête contre les murs. Sa victime se voit prescrire deux jours d’ITT. Elle a porté plainte.

Coutances (Manche). Un homme est condamné à neuf mois de prison dont trois ferme. Sa compagne aurait, dit-il, mal fait le ménage. Alors il la frappe, de plusieurs coups de poing à l’épaule, pendant qu’elle tient dans ses bras leur très jeune fils. Et ce n’est pas la première fois, explique Ouest-France : il lui a déjà enserré le cou pour des motifs similaires. "Je reconnais que je suis maniaque", explique-t-il à l’audience. Il est surtout récidiviste : à 24 ans, il a déjà été condamné six fois au total, notamment pour des violences conjugales.

Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Ce n’est pas pour des violences physiques qu'un homme, absent de l’audience, est jugé, mais pour le harcèlement particulièrement poussé de son épouse. Pendant trente ans, ce mari possessif a coupé son épouse du monde, en lui interdisant notamment de posséder sa propre carte bleue. Elle a fini par fuir en 2016. "Elle est partie sans autorisation, elle a fugué", a déclaré le mari aux enquêteurs, selon La Voix du Nord. Dans l’année qui suit, il lui envoie plus de 3 000 SMS, mais tente aussi de s'immiscer dans son nouveau domicile. Le tribunal le condamne à dix mois de prison avec sursis et une obligation de soins psychiatriques. Il n’aura plus le droit de la contacter.

Pontarlier (Doubs). Un homme est placé en garde à vue, accusé d'avoir violenté sa concubine, enceinte de six mois. Lui nie et assure qu’il n’a fait que "repousser sa compagne, soudainement prise d’une crise d’hystérie", selon L'Est républicain. Mais les faits, qui remontent au jeudi précédent, étaient assez graves pour qu’une enquête soit ouverte. Il écope finalement d’un rappel à la loi.

Tribunal correctionnel de Châteauroux (Indre). En six mois, l’accusé a appelé sa victime 3 107 fois, compte La Nouvelle république. Il l'a aussi frappée à plusieurs reprises. Des coups de poing et un coup de genou sanctionnés de deux ans de prison, dont six mois avec sursis. "Elle aussi elle me tapait. Elle m’a même menacé avec un couteau, une fois", s’est défendu le prévenu. Le "couple infernal", selon les mots du tribunal, s’est séparé. Mais elle continue de lui rendre visite "très régulièrement" en prison.

Vaulx-en-Velin (Rhône). Convoqué au commissariat de Vaulx-en-Velin, un trentenaire reconnaît les faits, explique Le Progrès : une gifle et plusieurs coups de pied à son ex-compagne, âgée de 26 ans, qui s’est vu prescrire deux jours d’ITT, mi-février. Il réplique que celle-ci l’a "piqué", sans gravité, avec un couteau de cuisine. La jeune femme fait l’objet d’un rappel à la loi. Lui comparaîtra devant un tribunal.

Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Un homme est condamné à 18 mois de prison, dont six ferme, et à l'interdiction d’entrer en contact avec son épouse pendant trois ans. Depuis que cette dernière avait trouvé un travail, il craignait qu’elle ait une liaison, et n’appréciait pas de devoir participer davantage aux tâches ménagères, raconte Le Progrès.

Le 22 janvier, le prévenu, âgé de 29 ans, est ivre quand sa compagne rentre à leur domicile. Il la prend à partie, la gifle, lui assène des coups de poing et des coups de pied, réveillant les enfants du couple par ses cris et ses insultes. Il s'empare d'un couteau et le place sous la gorge de son épouse, avant d'avertir les gendarmes : "Venez vite, sinon je vais égorger ma femme !" A leur arrivée, il n’est pas passé à l’acte, mais il réitère sa menace avant d'être interpellé.