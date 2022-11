DIRECT. Violences à l'égard des femmes : Emmanuel Macron en visite à Dijon pour échanger avec des victimes, des magistrats et des gendarmes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VIOLENCES_SEXISTES

: La première édition du forum "Respect pour les femmes" a eu lieu à Marseille, hier soir. Elle était organisée à la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Tables rondes, sensibilisation au cyberharcèlement, paroles d'expertes... France 3 revient sur cette soirée.

: Depuis une loi de 2019, les employeurs publics sont obligés de prévoir un dispositif de signalement pour le harcèlement moral, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Ce guide doit permettre de mieux recueillir ces signalements. Il est structuré en deux parties : la première se concentre sur la définition de ces violences ; la deuxième, sur la prévention de ces faits, l'accompagnement des victimes et les sanctions contre les auteurs.

: Le ministère de la Fonction publique publie aujourd'hui un guide sur les violences sexistes et sexuelles, à destination des employeurs publics. Depuis 2018, à peine une centaine de sanctions (du simple avertissement à la révocation) sont prononcées chaque année à l'encontre des agents de la fonction publique d'Etat pour ce type de faits. "Il y a une vraie appropriation des dispositifs [de signalement] à mener", reconnaît l'administration.

: Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Dijon, à partir de 11 heures. A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, il doit échanger avec les associations, les forces de l’ordre et les acteurs judiciaires mobilisés sur le terrain pour lutter contre ces violences.

En effet, depuis la loi dite "de protection intégrale", votée à l'unanimité en 2004, l'Espagne fait figure de modèle dans la lutte contre les violences faites aux femmes. J'en profite pour vous proposer de (re)lire ce reportage de ma collègue Juliette Campion, partie l'an dernier à Valence, à la rencontre des "agents protecteurs" espagnols qui veillent en permanence sur les victimes.

: L'Espagne a fait ses preuves sur le sujet des violences faites aux femmes, pourquoi ne pas s'en inspirer ?

: Les adolescentes et jeunes filles "sont les premières à subir les violences conjugales, mais sont les moins présentes dans les dispositifs mis en place pour leur venir en aide", regrette Sophie Barre, membre de la coordination nationale de l'association féministe NousToutes. A l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, notre journaliste Eloïse Bartoli a tenté de comprendre ce phénomène. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

: Enfin, Sud-Ouest (article pour les abonnés) donne ce matin la parole à des victimes de violences conjugales, à l'occasion de la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. (SUD OUEST)

: Ce modèle pourrait inspirer la France, où le nombre de féminicides ne recule pas, malgré l'accélération des politiques publiques de lutte contre les violences conjugales. Une mission parlementaire sur la spécialisation des juridictions en France sur les violences intrafamiliales est en cours. Mais le sujet est loin de faire l'unanimité. Je vous explique pourquoi ici.

: "Il faut arrêter de survictimiser les victimes et rendre leur passage devant une juridiction le moins stressant et traumatisant possible."



L'accompagnement est le maître-mot de cette réforme, qui ne modifie pas le droit déjà en vigueur sur ces violences, mais s'accompagne de moyens financiers supplémentaires et de davantage de procureurs. L'objectif principal est de rétablir la confiance des victimes envers le système judiciaire.

: Tout a démarré en 2018, lorsque qu'un groupe transpartisan de femmes politiques décide de s'attaquer à ce problème systémique. Un comité d'experts est alors mis sur pied et formule, à partir de dizaines de témoignages de victimes, juges, avocats, policiers et travailleurs sociaux, quelque 190 recommandations. Parmi celles-ci, la création d'un tribunal spécialisé. Un peu moins d'un an plus tard, le Parlement québécois vote à l'unanimité sa création.

: Depuis la rentrée, dix tribunaux québécois ont mis en place un dispositif spécial pour traiter les violences conjugales et les violences sexistes et sexuelles. Je vous parle de cette expérimentation dans cet article, à l'occasion de la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes.





