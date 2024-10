Cinéma : l'actrice Judith Godrèche "espère" que la création d'une nouvelle commission sur les violences sexuelles et sexistes sera "votée"

L’Assemblée nationale avait approuvé à l’unanimité en mai dernier la création d'une commission d'enquête sur les "abus et violences" dans le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité, une demande que l'actrice Judith Godrèche avait formulée en mars.

à lire aussi Judith Godrèche demande une commission d'enquête parlementaire sur le cinéma visant à mieux protéger les enfants sur les tournages

Les travaux avaient débuté avec plusieurs auditions dont celle de Judith Godrèche qui a déposé plainte pour viols contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon avec qui elle avait tourné alors qu'elle était mineure. Mais la dissolution de l'Assemblée nationale a tout arrêté.

Soutien à Gisèle Pelicot

Mercredi, les députés vont devoir se prononcer sur des propositions de résolution afin de recréer deux commissions d'enquête dont celle relative aux violences sexuelles et sexistes commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. L'actrice Judith Godrèche "espère" que la création de la nouvelle "commission sur les VSS" (violences sexuelles et sexistes), sera bien "votée demain [mercredi] à l'Assemblée", confie-t-elle mardi 8 octobre sur France Bleu Normandie.

Devenue l'une des figures du mouvement #MeToo en France, l'actrice réitère, par ailleurs, son soutien à Gisèle Pelicot, droguée et violée par son mari et des dizaines d'inconnus. "Je voulais me rendre au procès, il y a quelques semaines, mais sa fille m'a conseillé de me préserver très généreusement", assure-t-elle. "C'est vrai que, par ailleurs, il y a la commission d'enquête qui va reprendre (…), j'essaie de me protéger un tout petit peu. J'essaie de garder un peu de force pour pouvoir mener ce combat", conclut-elle.