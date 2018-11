Ce que l'on sait de la mort de Razia, poignardée en pleine rue à Besançon

Un rassemblement se tient vendredi 2 novembre à Besançon en la mémoire de cette Afghane tuée en pleine rue. Son mari est le principal suspect.

Elle avait 34 ans, s'appelait Razia et était de nationalité afghane. Mardi 30 octobre, cette jeune femme est poignardée à mort en pleine rue, à Besançon (Doubs). Le suspect, en fuite, n'est pas tout de suite identifié, mais très vite les doutes se portent sur son mari, considéré comme le "suspect numéro 1" par les forces de l'ordre. Car Razia avait déjà porté plainte à quatre reprises contre son époux et vivait dans un foyer pour victimes de violences conjugales.

A l'occasion d'un rassemblement en sa mémoire, prévu vendredi 2 novembre dans la soirée à Besançon, franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cette affaire.

La victime a été poignardée en pleine rue, à la mi-journée

Mardi 30 octobre, une femme est poignardée de huit coups de couteau, principalement à la gorge, en pleine rue à Besançon. Les faits se déroulent à midi, dans un quartier à l'ouest de la ville. Son agresseur prend immédiatement la fuite.

La victime présente "une plaie légère à gauche du cou et une plus importante au niveau droit, qui a sectionné la carotide", explique alors à l'AFP Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon, qui s'est rendu sur place. L'arme du crime, probablement un couteau pointu, n'a pas été retrouvée, précise France 3 Bourgogne Franche-Comté. "Aucun des objets personnels de la victime n'a été volé", assure le procureur, qui écarte, à ce stade, l'hypothèse du crime crapuleux. Une enquête de flagrance est alors ouverte.

Son époux, "le suspect numéro 1", est toujours en fuite

L'auteur des coups n'est pas identifié tout de suite. Ce n'est que le lendemain que le parquet de Besançon lance un appel à témoins pour retrouver le mari de la victime, un Afghan de 38 ans, soupçonné d'avoir tué son épouse.

Les policiers recherchent activement le mari de la femme tuée en pleine rue à Besançon, le 30 octobre 2018. (Jean-Louis Saintain/France 3 Franche-Comté)

"L'exploitation d'une caméra de la ville de Besançon a permis de mettre en évidence la présence d'un individu qui suivait la victime (...). L'exploitation plus fine de l'ensemble des moyens de vidéo protection a confirmé qu'il s'agissait de son mari", explique Etienne Manteaux, lors d'une conférence de presse.

Le suspect est un homme de 38 ans de nationalité afghane, mesurant 1,75 mètres. Il porte un tatouage sur l'épaule droite.Charly Kmyta, chef de la sûreté départementale de Besançon lors d'une conférence de presse

"Le caractère crapuleux de l'agression est exclu", assure Etienne Manteaux, faisant de son époux "le suspect numéro 1". Selon Charly Kmyta, chef de la sûreté départementale de Besançon cité par L'Est Républicain, l'appartement du suspect a été perquisitionné "mais il a visiblement abandonné tous ses lieux de vie habituels". Avait-il préparé sa fuite ? "C'est une possibilité", lâche le commissaire.

La victime avait porté plainte à quatre reprises contre son mari

Agée de 34 ans, Razia était de nationalité afghane et mère de trois enfants de 9, 12 et 16 ans, les deux plus jeunes faisant désormais l'objet d'un placement provisoire décidé par le parquet de Besançon. La jeune femme était logée depuis un an dans un appartement de l'association Solidarité Femmes qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Elle avait porté plainte à quatre reprises contre son mari. A Marseille, où elle vivait avant d'être exfiltrée par une association à Besançon, elle avait signalé les violences à son encontre et entamé une procédure de divorce ainsi qu'une démarche d'obtention de titre de séjour.

Contactée par franceinfo, Christine Perrot, la présidente de l'association Solidarité Femmes, décrit la victime comme une personne "enthousiaste, motivée et lumineuse". Razia s'apprêtait à participer à un stage d'autodéfense car "elle se sentait menacée", précise-t-elle dans une interview donnée à Europe 1. En effet, son mari avait réussi à retrouver sa trace au printemps. "Les enfants l'ont aperçu lors d'un trajet en bus et ils l'ont signalé à Razia. Ils étaient terrorisés et ne sont pas allés à l'école pendant trois mois, de peur d'un rapt", se souvient Christine Perrot auprès de l'AFP.

[A l'époque,] le mari a été entendu par la police et laissé en liberté. Notre parole n'a pas suffi parce qu'il manquait des preuves matérielles, mais nous savions que la menace était urgente.Christine Perrot, présidente de l'association Solidarité Femmesà l'AFP

Razia avait tout de même obtenu en juillet une ordonnance de protection délivrée par un juge des affaires familiales, interdisant à son mari de l'approcher. "Une fois que l'ordonnance de protection a été obtenue, la justice aurait dû sévir pour concrétiser la sanction, pour qu'il arrête de la poursuivre", estime cependant Christine Perrot. "Il n'a pas fallu longtemps à ce monsieur pour donner un coup de couteau là où il fallait", s'attriste-t-elle.

Une mobilisation en sa mémoire et en "soutien aux femmes victimes de violences" est organisée

A Besançon, l'émoi est important deux jours après le drame. Plusieurs associations ont ainsi appelé à un rassemblement vendredi à 18 heures à Besançon en mémoire de Razia.

"C'est un rassemblement pour les gens qui souhaitent manifester leur amitié à Razia ainsi que leur soutien aux femmes victimes de violences et à celles et ceux qui s'en occupent", assure à l'AFP Christine Perrot, de l'association Solidarité Femmes, à l'origine de l'appel. "L'émotion a été violente, très forte. Razia se sentait protégée à Besançon, c'est ce qui scandalise, précise-t-elle auprès de franceinfo."Il y a certainement eu une faille quelque part mais ce n'est pas à nous de dire laquelle".

"Partagées entre le chagrin et la colère, nous continuerons notre combat contre les violences conjugales. Nous appelons à un rassemblement de toutes celles et ceux qui dénoncent et luttent contre ces violences", peut-on lire sur Facebook.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs associations se sont émues de l'histoire de Razia et annoncent qu'elles marcheront également en sa mémoire le 24 novembre lors de la grande manifestation prévue contre les violences sexuelles.

Razia avait déposé 4 plaintes, la 1ere classée sans suite, la dernière non traitée par la Justice depuis août. Il n'était pas surveillé, libre de recommencer et c'est ce qu'il a fait. @MarleneSchiappa une réaction ?

Elle avait 3 enfants désormais orphelins et traumatisés à vie. — Féminicides Par (Ex) Compagnons (@feminicidesfr) 31 octobre 2018