VIDEO. Le secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi sur son coming-out : "Mon rêve, c'est qu'on n'en parle plus"

Le secrétaire d'Etat chargé du Numérique Mounir Mahjoubi a évoqué son homosexualité dans un tweet. "Si cela peut aider à lutter contre l'homophobie, je le fais", a-t-il déclaré à franceinfo. Invité de BFMTV, mecredi 23 mai, Mounir Mahjoubi a été interrogé sur son coming-out. "Mon rêve, c'est qu'on en parle plus", a-t-il déclaré.

"C'est d'une banalité absolue"

"La chance que j'ai, dans ce gouvernement et ce mouvement La République en marche, c'est que ce n'est pas un sujet. Je viens avec mon mari, ça se passe bien. On en parle même pas", a-t-il poursuivi. "Je vais à toutes les réceptions à l'Elysée et à Matignon avec mon mari."

"C'est d'une banalité absolue !, a-t-il martelé. Et de conclure, une nouvelle fois : "Si mon témoignage de banalité permet à d'autres de se préparer de façon plus sereine pour l'avenir, c'est très bien."