BRUT

À 47 ans, mère célibataire de deux enfants, Laetitia vit avec le RSA. Et son quotidien, loin des clichés, ça ressemble à ça.

"Le RSA, on a une chance extrême de l'avoir dans notre pays, mais ça ne règle pas tout non plus"

Laetitia est mère célibataire de deux enfants et vit avec le RSA. Pour Brut, elle raconte son quotidien et les remarques auxquelles elle a été confrontée à plusieurs reprises. "Si j'étais filmée H-24, tout ce que je dois déployer, à titre personnel, pour tout le temps garder la tête hors de l'eau et qu'on ait une vie qui soit dans une certaine forme de normalité, c'est un boulot monstre", confie-t-elle. En effet, Laetitia doit tout compter au centime près pour tenir financièrement.

Laetitia est également aidée par des associations comme le Secours populaire. "Grâce au Secours populaire, on a pu partir à des endroits où on serait jamais allés de nous-mêmes, à l'heure actuelle, dans tous les cas", estime-t-elle.