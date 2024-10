Vidéo L'association Les Ombres accompagne les jeunes placés en famille d'accueil ou en foyer Durée de la vidéo : 3 min VIDEO. L'association Les Ombres accompagne les jeunes placés en famille d'accueil ou en foyer Placés en foyer ou en famille d'accueil par l'aide sociale à l'enfance, ces jeunes se retrouvent souvent seuls, sans repères et démunis devant leur entrée dans les études ou sur le marché du travail. Clément, Gabriel et tous les membres de l'association Les Ombres les accompagnent par des formations pour mettre toutes les chances de leur côté. On a assisté à un atelier. (Brut.) Article rédigé par Brut. France Télévisions

Gabriel Marvier, cofondateur de l'association Les Ombres, explique : "Un SDF sur quatre est passé par l'Aide sociale à l'enfance. Nous accompagnons les jeunes de l'ASE, qui représentent 400 000 enfants dont 200 000 placés en foyer, souvent avec des situations très compliquées." Antoine Marvier ajoute que "70% des jeunes sortent de l'ASE sans aucun diplôme, pas même le brevet." Clément, qui a passé 17 ans en famille d'accueil, mentionne qu'il a eu besoin d'un accompagnement pour ne pas "mal tourner". "On ne se rend pas compte à quel point on est discriminé, en particulier en France, vis-à-vis des codes sociaux, de la manière dont on se présente, s'assoit, s'habille", souligne Gabriel Marvier. Même la rédaction d'un CV peut être "extrêmement discriminante pour obtenir un emploi". C'est pourquoi Les Ombres proposent des ateliers, comme celui auquel nous avons assisté, pour apprendre ces codes professionnels. Un accompagnement sur mesure pour l'insertion Cheikh Sadibou Sissokho, accompagné par Les Ombres, dit : "J'étais à la recherche d'alternance ou de travail, après avoir essayé maintes fois sans résultats satisfaisants." L'association l'aide sur "3 problématiques : l'insertion académique, professionnelle et numérique". Lors de l'atelier, les jeunes ont appris comment se présenter à un employeur, de la formulation à adopter jusqu'à la posture. Rosa, qui a vécu en foyer, apprécie cet accompagnement pour "être plus à l'aise devant le patron". Gabriel Marvier insiste : "N'hésitez pas à faire appel à vos mentors, nous sommes là pour ça." Les Ombres souhaitent aller plus loin en développant davantage le mentorat administratif et en accueillant peut-être certains jeunes majeurs sans contrat jeune majeur d'ici 2025-2026, pour leur offrir un toit et des formations professionnalisantes.