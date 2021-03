"Certaines entreprises obligent les employés à utiliser leurs congés maladie à un moment où ils doivent faire face à une perte extrême. C'est cruel et c'est mal. Parce que le chagrin qui accompagne une fausse couche n'est pas une maladie, Monsieur le Président, c'est une perte et cette perte prend du temps, du temps pour se remettre physiquement et mentalement, du temps pour se remettre avec son partenaire", a lancé la députée néo-zélandaise Ginny Andersen.

La Nouvelle-Zélande est devenue l'un des premiers pays au monde à adopter une loi prévoyant un congé payé pour les couples victimes d'une fausse couche ou d'une mort à la naissance. Lors de son intervention, Ginny Andersen a également pointé le tabou qui accompagne la fausse-couche. Un tabou qui, elle l'espère, disparaîtra avec l'application de cette mesure. "La fausse couche est si souvent passée sous silence et laissée dans l'ombre. Malgré le fait qu'une femme néo-zélandaise sur quatre fait une fausse couche, elle est encore considérée comme un tabou dans notre société actuelle", a-t-elle fustigé.