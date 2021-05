En Colombie, des milliers de personnes manifestent depuis fin avril contre le pouvoir en place. Initialement, les protestataires réclamaient le retrait d'une hausse d'impôts survenue suite au Covid. Cette hausse a été abandonnée mais les manifestations se poursuivent. "Les gens se sentent offensés et très en colère parce qu'ils sont en train de tuer tous nos jeunes, on se sent très mal", lance un manifestant.

Depuis le début des manifestations, 43 personnes ont été tuées. Les manifestations réclament de meilleures conditions de vie, la fin de la corruption et la démission du président. C'est ce que réclament les manifestants qui doivent affronter la police qui n'hésite pas à tirer à balles réelles, comme le montre, ici, ce jeune Colombien au point de blocage du Siloé, toujours dans la ville de Cali.