À Lyon, l’association “Coiffure du cœur" réunit professionnels de la coiffure et bénévoles, place Carnot, afin de coiffer les plus démunis lors d’un moment de détente privilégié.

Dès la nuit tombée, l’équipe de l’association "Coiffure du cœur" se prépare à accueillir leurs clients, ciseau et peigne à la main. Dans ce salon improvisé en plein air, des personnes dans le besoin peuvent venir se faire couper les cheveux avec l’association “Coiffure du cœur” et partager un repas avec l’association "Fraternité".

Une coupe gratuite avec des professionnels de la coiffure

Créée en 2018 à Toulon, l’association a évolué et propose maintenant ses services dans plusieurs villes de France. “On était deux, trois, et puis maintenant, on est une petite vingtaine entre Tarbes, Toulon, La Seyne, Avignon, Lyon” explique Hélène Boiron, présidente de l'association. Coiffeuse à La Seyne-sur-Mer et à Toulon dans le Var, elle a cofondé cette association qui réunit aujourd’hui plusieurs bénévoles.

Quentin, apprenti en coiffure, fait également partie de l’équipe. “C’est une belle action, ça me tenait à cœur de le faire”. Peigne, tondeuse, brosse, le jeune homme, paré de son matériel, coiffe mais crée aussi du lien social avec ces personnes. Pour Lan Dorey, responsable de l’antenne lyonnaise, le but est “de rendre service aussi, dans la rue”. Même son de cloche pour Bruno Morel, responsable de l’antenne d’Avignon, qui souhaite “fédérer des personnes, des professionnels de la coiffure, pour donner envie mais aussi des bénévoles pour venir animer un petit peu, distribuer les cafés, distribuer des boissons.“

Créer du lien, au delà de la coiffure

Des paroles réconfortantes, des échanges et des sourires sont également échangés au cours de ces moments. “Le but, c'est de venir, bien sûr, passer un bon moment avec nous, qu'on leur refasse une beauté, qu'on les chouchoute”, explique Bruno Morel, qui ajoute, que les participants viennent surtout parce qu'ils ont un grand manque de lien social, qu'ils se sentent seuls. Certains sont victimes de violences conjugales ou souffrent d’addictions diverses. Aujourd’hui, la présidente de l’association préfère la rue à son salon de coiffure. “Je me sens plus utile. Les personnes sont sincères ici. Bien souvent, elles ont tout perdu, donc elles n'ont plus rien à perdre, et se livrent facilement”. Entre bienveillance et confidence, le salon de coiffure ambulant rapproche et réchauffe les cœurs.