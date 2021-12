BRUT

Il y a deux ans, Leen, 14 ans, vivait encore en Syrie où elle a remporté cinq fois le titre de championne nationale d'échecs. Aujourd'hui, l'adolescente vient d'être sacrée championne de France d'échecs dans sa catégorie. En 2019, sa famille a fui la guerre pour se réfugier en France. "Moi, mon frère et ma mère, on parlait anglais mais on ne savait pas comment parler en français donc au début, c'était vraiment très difficile", confie l'adolescente.

Une meilleure intégration

Leen s'est mise aux échecs pour imiter son grand frère Ali. Et à son arrivée en France, c'est le jeu qui lui a permis de s'intégrer. "Je me suis arrangé pour qu'on puisse lui payer ses cours, payer sa licence", explique Anré Ludwig, président de la section échecs de l'AJA Auxerre. Arnaud Payer, maître international et entraîneur, salue sa "grande mémoire visuelle". "Elle est très sérieuse, elle est travailleuse, elle est patiente aussi", explique-t-il.

Aujourd'hui championne de France dans sa catégorie, Leen vise déjà la victoire l'année prochaine. "Et après, le championnat d'Europe bien sûr, et le championnat du monde, et pour plus tard, c'est bien sûr devenir grand maître et championne du monde", sourit-elle.