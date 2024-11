Ventes de voitures : des particuliers arnaqués par un faux garage

Que s’est-il passé dans la région de Lens et de Béthune ? Plusieurs plaintes viennent d’être déposées par des particuliers qui ont souffert de la même escroquerie. Ils pensaient avoir acheté une voiture via un garage, mais celui-ci était fictif.

Que s’est-il passé dans la région de Lens et de Béthune ? Plusieurs plaintes viennent d’être déposées par des particuliers qui ont souffert de la même escroquerie. Ils pensaient avoir acheté une voiture via un garage, mais celui-ci était fictif.

C’est une escroquerie qu’il n’a pas vu venir. Quand Matthieu Leriquier se rend dans un garage pour récupérer le véhicule qu’il vient d’acheter, il trouve les portes fermées. Derrière les grilles verrouillées, plus aucun signe de vie, un garage fantôme. Il n’a jamais vu la couleur du véhicule utilitaire qu’il avait pourtant pu essayer dans le même garage avant l’achat. Un achat fait en toute confiance : "C’était un garage qui était grand ouvert avec plein de véhicules. Je vois qu’il vend pas mal de véhicules et je me suis dit que cela pouvait être de bonnes affaires. Donc, nous avons fait le premier versement de 10 % et après, nous avons fait le reste", explique-t-il.

D’autres victimes escroquées

Comme lui, d’autres sont tombés dans le piège avec toujours le même mode opératoire : des annonces publiées en ligne avec la possibilité de venir voir les véhicules au garage. Sur les réseaux sociaux, d’autres témoignages de victimes affluent depuis septembre.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus