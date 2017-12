VIDEO. On a testé le faux gras, l'alternative vegan au foie gras

Vous prendrez bien une petite tranche de faux gras pour Noël ? Oui, vous avez bien lu. Du faux gras. Cette spécialité végétale est une alternative vegan au foie gras. Elle est composée principalement de levure alimentaire bio, d’eau et d’huile de coco, mais aussi d'un peu de champagne et de truffe. Son argument : elle est garantie sans gavage d'oie ou de canard. Mais est-ce que c'est bon ? La rédaction de franceinfo l'a goûté et l'a fait tester à l'aveugle à Christiane Micouleau, productrice de foie gras.

Illusion visuelle... mais pas gustative

Visuellement, le faux gras ressemble assez à un bloc de foie gras, même si il est un peu plus mou. Bien frais, découpé et posé sur une tranche de pain, le faux gras peut faire illusion sur la table du réveillon. Par contre, le goût est très différent selon la productrice de foie gras et restauratrice à Paris. Les épices, et notamment la cannelle, sont très présents. De quoi vous tenter ?