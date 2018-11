La Morteau s'habille en Chine

La Morteau, c’est en Franche Comté qu’elle voit le jour. Sa production est réglementée par un cahier des charges fixé par les autorités. La saucisse doit être produite dans la région et tous ses ingrédients doivent être tracés.

Depuis près de 50 ans, le Tuyé du Papy Gaby, s’est fait une réputation avec ses saucisses fumées. “Les porcs sont de la région Franche Comté”.

Pour le boyau, la peau qui entoure la saucisse, le cahier des charges prévoit qu’il soit naturel et tracé, bref qu’on sache d’où il vient. “L’origine des boyaux je ne peux pas vous dire”, confesse le patron Pascal Nicolet.

L’origine des boyaux, cette peau qui craque sous la dent, c’est le secret le mieux gardé de Franche Comté. Chez certains charcutiers de Morteau, c’est l’omerta. Prévenus de notre visite, ils refusent toute interview mais nous avoue que le boyau est un sujet tabou : "Ce sujet dérange c’est clair. Ca fait des années qu’il dérange ce sujet. Moi mes boyaux ne viennent pas de Chine", avoue un charcutier, producteur de saucisse.

Certains boyaux viennent de Chine !

Voilà donc le secret ! Certains boyaux viennent de Chine … à des milliers de kilomètres de Morteau. C’est que ce nous confirme un des principaux fournisseurs qui a souhaité rester anonyme : “S’il y a un métier qui est mondialisé, c’est le boyau : . Il n’y a plus rien en France."

Pour la saucisse de Morteau, le boyaudier nous confesse : "Je ne peux pas vous dire exactement d'où ils viennent. Même nous, on ne le sait pas parce que des fois c’est mélangé à l’intérieur des emballages”.

Rien d’illégal à ces importations. Mais pourquoi une saucisse de tradition en est-elle venue à s’entourer de boyaux chinois ?

Nicolas L’Hotelier, est l’un des derniers boyaudiers à faire du made in France. Il a vu sa filière disparaître en 10 ans : “Pour des raisons à la fois d’uitlisation d’eau, de main d’oeuvre, de technique et de coût, cette activité a été transférée ailleurs pour plus de volumes et plus de productivité".

Rien n’oblige les charcutiers à vous donner l’origine des peaux de leurs saucisses mais toutes sont concernées de la Strasbourg à la Montbelliard. Mais bon, en choucroute, elles restent délicieuses.