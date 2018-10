Finistère : deux boucheries taguées par des défenseurs des animaux à Brest

Des inscriptions sur les vitrines des deux magasins ont été retrouvées mercredi matin rapporte France Bleu Breizh Izel.

Deux boucheries aux Halles Saint-Louis à Brest (Finistère) ont été taguées par des défenseurs des animaux dans la nuit de mardi 2 octobre à mercredi, indique France Bleu Breizh Izel.

"Stop au massacre des animaux" est inscrit sur l'une des vitrines, et "Stop au spécisme", un terme de plus en plus utilisé pour évoquer les mauvais traitements sur les animaux, inscrit sur la vitrine de l'autre artisan.

Une plainte déposée dans la journée

Un des deux bouchers, Andriy Maximov, estime que "ces activistes se trompent de cibles". Il dit vendre lui-même des chewing-gums végans et porte des chaussures dites véganes.

"Nous sommes particulièrement respectueux du bien-être des animaux, avec des choix d’éleveurs locaux et des vérifications dans l’abattoir de Quimper pour que les animaux soient tués avec le moins de stress possible, se défend, l'autre boucher, Ronan Merrien. Nous, on est tolérant et eux, ils s’en prennent à des artisans qui ont des enfants à nourrir. S’ils veulent s’en prendre à quelqu’un, qu’ils commencent par ceux qui abattent des centaines de bêtes, sans s’en préoccuper et qui roulent en Porsche."

L'association L214 condamne

Contactée par France Bleu Breizh Izel, l’association végane L214 condamne ces tags. Elle juge ces "dégradations contre-productives". "Il vaut mieux condamner le système et pas des particuliers", plaide L214.