Android retire l’œuf de son émoji salade pour satisfaire les vegans

Jennifer Daniel, la cheffe du design des émoticônes chez Google, explique cette décision par son souhait de rendre plus plus "inclusive" cette émoticône. Son choix a fait débat.

Nouvelle recette pour la salade. Dans la nouvelle version de son système d'exploitation Android, Google a fait le choix de retirer l'œuf de son émoji "salade". Dans un tweet posté le 6 juin, repéré par Numerama, Jennifer Daniel, la cheffe du design des émojis, explique cette décision pour que l'emoticon soit davantage "vegan plus inclusive".

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG — Jennifer ️ (@jenniferdaniel) 6 juin 2018

Un choix qui n'a pas plu à tout le monde. Face aux critiques, la graphiste été contrainte de poster un deuxième message. "Le but du de ce redesign était de créer une image qui soit plus fidèle à la description d’Unicode : ‘un bol de salade saine, qui contient de la laitue, une tomate et d’autres ingrédients d’une salade, comme un concombre’. Bon appétit !" explique-t-elle.

Hello carnivores, vegans and everyone in between! Just want to clarify that the goal of salad emoji redesign was to create an image more faithful to unicode's description. "A bowl of healthy salad, containing lettuce, tomato, and other salad items such as cucumber." Bon appetite! — Jennifer ️ (@jenniferdaniel) 6 juin 2018

Ce n'est pas la première fois qu'un émoji fait polémique. En novembre 2017, celui du hamburger avait vu sa tranche de fromage changer de place après un débat enflammé sur Twitter.