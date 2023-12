Un tiktokeur affirmant profiter du système d’allocations fait réagir la ministre des Solidarités et la Cnaf

Alertée par une vidéo Tiktok, Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Familles, a recadré son auteur le vendredi 22 décembre dernier. Le tiktokeur, fort de 13 000 abonnés, se vante dans une de ses vidéos de ne pas travailler et de vivre uniquement grâce aux aides de l'État. "Je vis des aides de la France, les Français travaillent pour moi", dit-il en amorce de sa vidéo, qui cumulait plus de 648 000 vues lundi 25 décembre. Cette séquence, largement diffusée, a été dénoncée par Aurore Bergé.

"Attention aux vidéos d’individus ne cherchant que le buzz et se faisant sur le dos de la vérité et de la solidarité nationale", a-t-elle écrit sur X. La ministre des Solidarités a également démenti les fausses informations diffusées par le tiktokeur, notamment sur les cumuls d'aides et les conditions d'attribution des allocations. Elle explique par exemple qu'on ne peut pas "cumuler le contrat d'engagement jeune et le RSA".

La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a également réagi sur X le vendredi 22 décembre. "L'individu a été identifié et des contrôles sont en cours. Les premières investigations soulèvent des doutes sur ses affirmations. En cas de fraude avérée, une plainte sera déposée à son encontre".

La "fachosphère" relaie, l'influenceur avoue ne toucher aucune aide

Le tiktokeur en question, "ALP", semble familier des vidéos ironiques et provocatrices sur le sujet. Dans la bio de son profil Tiktok, on peut en effet lire qu'il est "provocateur pro de fachos". D'ailleurs, la vidéo a largement été partagée par des comptes assimilés à la "fachosphère" sur les différents réseaux sociaux. Et cela pour corroborer l'argument d'extrême droite, selon lequel les étrangers émigrent en France pour profiter de l'argent versé par l'État français sans aucune contrepartie.

Quelques jours après, le tiktokeur a confirmé publiquement qu'il ne touchait "aucune aide de la CAF, ni RSA ni APL", a écrit la Caisse nationale d'allocations familiales sur X. La Cnaf assure également avoir procédé à une vérification. "Ces vidéos inadmissibles sont réalisées mais aussi largement relayées dans le but de faire du buzz en dégradant la cohésion nationale", poursuit la Cnaf.

"Je tape dans le RSA"

Pour autant, ce n'est pas la première fois que la ministre recadre un auteur de contenu provocateur. En septembre dernier, Seby Daddy, un influenceur d'une plus grosse envergure avec près de 4 millions d'abonnés sur Instagram et 408 000 followers sur Tiktok, assurait dans une interview toucher le RSA alors qu'il vivait aux États-Unis. "Ce n’est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA, confiait-il lors de l'interview. Je suis dans mon droit", avait-il déclaré.

La ministre s'est empressée de rectifier les propos de l'influenceur sur X. "Aucun compte n'a été retrouvé à son nom par la CAF dans les contrôles immédiatement diligentés. Le courrier qu'il montre dans ses vidéos est... un faux ! Le numéro de matricule correspond à une autre personne, radiée des fichiers depuis... 2013 !"