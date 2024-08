Un couple victime de l'éruption du Vésuve à Pompéi, en 79 après JC, a été retrouvé avec un petit trésor lors de fouilles archéologiques

Un homme et une femme, réfugiés dans une chambre pour se protéger de l'éruption du Vésuve en 79 après JC, ont été découverts lors de fouilles récentes à Pompéi, annoncent le E-Journal of the Pompéi Excavations et le ministère de la Culture italien. La femme a été retrouvée sur un lit avec un petit trésor de pièces d’or, d’argent et de bronze, ainsi que quelques bijoux dont des boucles d’oreilles en or et des perles.

D'après le site du ministère de la Culture, le couple s'était abrité dans cette chambre en attendant la fin d'une pluie de lapilli, ces grêlons de cendres, mais s'est retrouvé bloqué dans cette pièce, des pierres ayant condamné sa porte de l'extérieur. L'homme et la femme sont ensuite décédés lorsqu'une coulée pyroclastique (mélange à très haute température de gaz volcaniques, de vapeur d'eau, de fragments de lave) a envahi la maison.

Les empreintes dans les cendres ont également permis de reconstituer le mobilier présent dans la pièce au moment de l'éruption : un lit, un coffre, un candélabre en bronze et une table avec un plateau en marbre. Le Parc archéologique de Pompéi continue les fouilles dans cette zone. "Cette découverte nous permet de récupérer une quantité considérable de données sur la vie quotidienne des anciens Pompéiens et les microhistoires de certains d’entre eux", a déclaré sur le site du ministère le directeur du parc, Gabriel Zuchtriegel.